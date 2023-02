తెలంగాణా బీజేపీ పనితీరుపై గ్రౌండ్ రియాలిటీ చెక్ చెయ్యనున్న హైకమాండ్ కొత్త ప్రయోగం చేస్తుంది. దీంతో తెలంగాణా బీజేపీ నేతలకు కొత్త పరేషాన్ వచ్చి పడింది.

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో బిజెపి వచ్చే ఎన్నికలను లక్ష్యంగా చేసుకొని ప్రజాక్షేత్రంలో దూసుకుపోతుంది. అయితే ప్రజాక్షేత్రంలో నిర్వహిస్తున్న వివిధ కార్యక్రమాలు ఏ విధంగా కొనసాగుతున్నాయి? ప్రజలలోకి బిజెపి నాయకులు బలంగా వెళుతున్నారా? క్షేత్రస్థాయిలో పార్టీ ఏ మేరకు బలోపేతం అవుతుంది? వంటి అంశాలపై దృష్టి సారించిన బిజెపి అధినాయకత్వం, క్షేత్రస్థాయిలో గ్రౌండ్ రియాలిటీ పరిశీలన చేయడానికి సరికొత్త నిర్ణయం తీసుకుంది. అందులో భాగంగా ఒక యాప్ ను అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చి, ఆ యాప్ ద్వారా కార్యక్రమం ఏ విధంగా జరిగింది అన్నదానిపై గ్రౌండ్ రియాలిటీ చెక్ చేస్తున్నట్టు తెలుస్తోంది.

English summary

The high command will conduct a ground reality check on the performance of the Telangana BJP. The app was brought and ordered to upload photos and videos of every program.