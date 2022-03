మహిళలను అవమానించింది బీజేపీనే, ముందు పార్టీలో అసమ్మతి చూసుకో: బండికి మంత్రి హరీష్ రావు కౌంటర్

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ గవర్నర్ మహిళ కాబట్టి ఆమెను బడ్జెట్ సమావేశాలలో ప్రసంగించకుండా అవమానిస్తున్నారని బీజేపీ నేతలు చేస్తున్న వ్యాఖ్యలపై మంత్రి హరీష్ రావు ఎదురుదాడికి దిగారు. మహిళలను అవమానించే సంస్కృతి బిజెపి నేతలకే ఉందని ఆయన ఆరోపించారు. గవర్నర్ ను బడ్జెట్ సమావేశాల్లో ప్రసంగించేందుకు ఆహ్వానించలేదని బీజేపీ నేతలు మాట్లాడడం హాస్యాస్పదంగా ఉందని మంత్రి హరీష్ రావు వ్యాఖ్యానించారు. అవగాహనా రాహిత్యంతో మాట్లాడుతున్న బీజేపీ నేతలను మెంటల్ ఆస్పత్రిలో చేర్పించాలని హరీష్ రావు పేర్కొన్నారు.

English summary

Minister Harish Rao countered to Bandi Sanjay, over his comments on governor speech. Harish Rao said the BJP had insulted women and they should be admitted to a mental hospital.