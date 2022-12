Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో రానున్న ఎన్నికల కోసం బీజేపీ ఇప్పటి నుంచే అభ్యర్థులను ఖరారు చేసే పనిలో పడిందా? కెసిఆర్ పై పోటీ చేయడానికి సమవుజ్జీని బీజేపీ ఇప్పటికే నిర్ణయం చేసిందా? ఈమేరకు చాపకింద నీరులా బీజేపీ పని కూడా మొదలు పెట్టిందా? అంటే అవుననే సమాధానమే వస్తోంది.

English summary

BJP will field Etala Rajender to contest against KCR. It is reported that the blueprints are ready. The strategy that defeated Mamata in Nandigram in West Bengal is expected to be implemented here as well.