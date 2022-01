రేవంత్ కు సహాయ నిరాకరణ - సంజయ్ కు హైకమాండ్ అండ: కేసీఆర్ కు అసలైన పోటీ ఎవరు..!!

Telangana

oi-Sai Chaitanya

తెలంగాణలో అతి తక్కువ కాలంలోనే రాజకీయ సమీకరణాలు వేగంగా మారిపోతున్నాయి. తెలంగాణ ఏర్పడిన తరువాత వరుసగా రెండోసారి అధికారంలోకి వచ్చిన కేసీఆర్ కు ఇప్పుడు ప్రత్యామ్నాయంగా ఎదిగేందుకు బీజేపీ అన్ని ప్రయత్నాలు చేస్తోంది. బీజేపీ తెలంగాణ అధ్యక్షుడిగా బండి సంజయ్ నియామకంతో పార్టీ దూకుడుగా కనిపిస్తోంది. అదే సమయంలో తెలంగాణలో ఎంతో కాలంగా సీఎం కేసీఆర్ లక్ష్యంగా రాజకీయం చేస్తున్న రేవంత్ కు కాంగ్రెస్ అధినాయకత్వం ఎన్నో ఆశలతో టీపీసీసీ పగ్గాలు అప్పగించింది. దీంతో..పార్టీ కేడర్ లోనూ కొత్త జోష్ కనిపించింది.

English summary

The BJP looks aggressive in Telangana in the current political equations, the debate on the efficiency of Bandi Sanjay-Rewanth has begun.