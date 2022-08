బీజేపీ బహిరంగసభకు అనుమతివ్వాలని హైకోర్టులో లంచ్ మోషన్ పిటీషన్; కొనసాగుతున్న టెన్షన్!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

వరంగల్లో ఆర్ట్స్ కళాశాల ఆడిటోరియంలో నిర్వహించనున్న బిజెపి బహిరంగ సభకు అనుమతి లేదని తాజాగా బిజెపి నేతలకు కళాశాల యాజమాన్యం షాక్ ఇవ్వడంతో, బిజెపి మళ్లీ బహిరంగ సభ నిర్వహణ కోసం కోర్టును ఆశ్రయించింది. లంచ్ మోషన్ పిటిషన్ దాఖలు చేసి, అత్యవసరంగా దీనిని విచారించాలని, సభ నిర్వహించుకునేందుకు అనుమతి ఇవ్వాలని బిజెపి తమ పిటిషన్ ద్వారా కోర్టును అభ్యర్థించింది.

English summary

The BJP has once again approached the High Court to hold a BJP public meeting in Warangal and has filed a lunch motion petition to allow the public meeting. There will be clarity on this by evening.