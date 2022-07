బీజేపీ మిషన్ తెలంగాణా... కేసీఆర్ సర్కార్ అష్టదిగ్బంధనం; బహుముఖ వ్యూహంతో బండి సంజయ్ సేన!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్రంపై ఫోకస్ చేస్తున్న బీజేపీ ప్రజాక్షేత్రంలో ప్రజల మద్దతు కూడగట్టడం కోసం, వచ్చే ఎన్నికలలో టిఆర్ఎస్ ప్రభుత్వాన్ని గద్దె దించడం కోసం మిషన్ తెలంగాణను ప్రారంభించిన విషయం తెలిసిందే. ఈ క్రమంలో అన్ని వైపుల నుండి టిఆర్ఎస్ ప్రభుత్వాన్ని అష్ట దిగ్బంధనం చేయడానికి బీజేపీ వ్యూహాత్మకంగా ముందుకు వెళుతుంది.

English summary

BJP will focus on Telangana as part of Mission Telangana. As part of that, it will go ahead with a multiple strategies to strengthen the BJP in the villages and trouble the TRS.