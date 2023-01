ఫిబ్రవరి 10నుండి తెలంగాణా వీధుల్లో బీజేపీ జజ్జనకరి జనారే!!

ఫిబ్రవరి 10నుంచి బీజేపీ భారీ ప్లాన్‌తో ముందుకు వెళ్లనుంది. హైకమాండ్ టార్గెట్ ఫిక్స్ చేసి పార్టీని గ్రౌండ్ లెవల్ లో బలోపేతం చేయాలని ఆదేశించింది. ఫిబ్రవరి 10వ తేదీ నుంచి 25వ తేదీ వరకు ప్రజల వద్దకు వెళ్తూ బీజేపీ వీధుల్లో రచ

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో బిజెపిని అధికారంలోకి తీసుకురావాలని భారతీయ జనతా పార్టీ శతవిధాల ప్రయత్నం చేస్తుంది. అందులో భాగంగా పార్టీని బలంగా ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లడం పైన, బూత్ లెవెల్ లో పార్టీని బలోపేతం చేయడం పైన దృష్టి సారిస్తుంది. ఇప్పటికే బీజేపీ అధినాయకత్వం తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని అన్ని అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల్లో పార్టీ పరిస్థితిని నివేదికలు తెప్పించుకొని, ఆయా నియోజకవర్గాలలో పార్టీ బలోపేతం చేయడానికి ఏం చేయాలో రాష్ట్ర నాయకులకు దిశనిర్దేశం చేశారు.

English summary

BJP will go ahead with a big plan from February 10th targeting mission telangana. The high command fixed the target and directed to strengthen the party at ground level. 9 k street corner meetings will be held from feb 10th to feb 25th. ఫి