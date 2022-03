అలాంటివారు రాజీనామా చెయ్యండి; తెలంగాణా బీజేపీనేతలకు జాతీయనేత బీఎల్ సంతోష్ సీరియస్ వార్నింగ్!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో భారతీయ జనతా పార్టీ వచ్చే ఎన్నికలను టార్గెట్ చేస్తూ పార్టీని బలోపేతం చేయడంపై, క్షేత్రస్థాయిలో పార్టీ పనితీరుపై ప్రధానంగా ఫోకస్ చేస్తుంది. ఈ క్రమంలో తాజాగా రాష్ట్రానికి వచ్చిన బిజెపి సంస్థాగత జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి బి యల్ సంతోష్ బిజెపి రాష్ట్ర ముఖ్య నాయకులకు, జిల్లా అధ్యక్షులకు దిశా నిర్దేశం చేశారు. సీరియస్ గా పని చెయ్యకుంటే పదవులకు రాజీనామా చెయ్యాలని సూచించారు. బీజేపీ తెలంగాణా నాయకులకు సీరియస్ వార్నింగ్ ఇచ్చారు.

English summary

BJP National leader BL Santosh serious warning to Telangana BJP leaders.He was advised to leave Hyderabad and work in their own areas. District presidents have suggested resigning if they are not staying in the districts.