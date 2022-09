మునుగోడులో కమలం కొత్తవ్యూహం.. తెలంగాణా సర్కార్, కేసీఆర్ పాలనా వైఫల్యాలపై బీజేపీ చార్జ్ షీట్!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

మునుగోడు అసెంబ్లీ నియోజకవర్గానికి జరగనున్న ఉప ఎన్నిక అధికార, ప్రతిపక్ష పార్టీలకు చాలా ప్రతిష్టాత్మకంగా మారింది. మునుగోడు లో జరగనున్న ఉప ఎన్నికను అన్ని రాజకీయ పార్టీలు ఫ్రీ ఫైనల్ గా భావిస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలో ప్రజల మద్దతు కోసం రకరకాల వ్యూహాలతో ప్రధాన పార్టీలైన బిజెపి, కాంగ్రెస్, టిఆర్ఎస్ ప్రజాక్షేత్రంలోకి వెళుతున్నాయి. ముఖ్యంగా బీజేపీ ఈ ఎన్నికల్లో సత్తా చాటాలని దూకుడుగా ముందుకు వెళ్తుంది. ప్రతిపక్షాలను చిత్తు చేసే ప్లాన్ తో ముందుకు వెళ్తుంది.

మునుగోడులో బీజేపీ ముందంజ.. కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డికి కలిసొస్తున్న అంశాలివే!!

English summary

At present in munugode, BJP goes ahead with a new strategy. The BJP has to release a charge sheet on the failures of Telangana government and has decided to go on a padayatra in every village.