బండి సంజయ్ పాదయాత్రకు అనుమతివ్వాలని హైకోర్టులో బీజేపీ పిటిషన్‌; కొనసాగుతున్న ఉత్కంఠ!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

బిజెపి రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు బండి సంజయ్ చేస్తున్న ప్రజా సంగ్రామ పాదయాత్రకు తాత్కాలికంగా బ్రేక్ లు పడిన విషయం తెలిసిందే. ప్రస్తుతం ఆయన కరీంనగర్ లో ఆయన ఇంటివద్ద గృహ నిర్బంధంలో ఉన్నారు. బండి సంజయ్ ప్రజా సంగ్రామ పాదయాత్రను విరమించుకోవాలని పోలీసులు బండి సంజయ్ కు నోటీసులు జారీ చేశారు. బండి సంజయ్ పాదయాత్ర వల్ల ఉద్రిక్తతలు చోటుచేసుకుంటున్నాయని, శాంతి భద్రతల పరిరక్షణకు విఘాతం కలుగుతుందని పోలీసులు ఆ నోటీసులో పేర్కొన్నారు. దీంతో పోలీసుల నోటీసులపై బీజేపీ నేతలు హైకోర్టును ఆశ్రయించారు.

English summary

The BJP leaders, filed a lunch motion petition in the High Court to allow Bandi Sanjay Padayatra,requested that an urgent inquiry should be held. Suspense will continue as the court hears this petition.