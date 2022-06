జేబీఎస్ వద్ద బీజేపీ నిరసనలు; బండి సంజయ్ హౌస్ అరెస్ట్.. భగ్గుమన్న తెలంగాణాబీజేపీ బాస్!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

ఇప్పటికే విపరీతంగా పెరిగిన నిత్యావసర వస్తువుల ధరలతో సామాన్యుడు విలవిలలాడుతున్న పరిస్థితి తెలిసిందే. ఇక ధరాఘాతంతో అల్లాడుతున్న సామాన్యుడికి తెలంగాణ ప్రభుత్వం తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని ఆర్టీసీ ఛార్జీల పెంపుతో షాకిచ్చింది. సామాన్యులను ఇబ్బంది పెట్టేలా పెరిగిన ఆర్టీసీ ఛార్జీలపై ప్రతిపక్ష పార్టీల నేతలు తీవ్ర అసహనం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. బిజెపి రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు బండి సంజయ్ రాష్ట్రంలో ఆర్టీసీ బస్సు చార్జీల పెంపును వ్యతిరేకిస్తూ ఆందోళనకు పిలుపునిచ్చారు. ఇక నేడు బీజేపీ ఆందోళనలు కొనసాగనున్న నేపథ్యంలో పోలీసులు బండి సంజయ్ ను హౌస్ అరెస్ట్ చేశారు.

English summary

The BJP has called for protests at JBS against the increased bus fares. Bandi Sanjay was placed under house arrest by the police in this regard. Telangana BJP boss targeted the Telangana government.