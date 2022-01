బండి సంజయ్ రిమాండ్: బీజేపీ 14 రోజుల పాటు నిరసన కార్యక్రమాలు; యాక్షన్ ప్లాన్ ఇదే!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

317 జీవోను సవరించాలంటూ తెలంగాణ బిజెపి అధ్యక్షుడు బండి సంజయ్ చేపట్టిన జాగరణ దీక్షతో తెలంగాణలో మొదలైన రగడ బండి సంజయ్ కు 14 రోజుల పాటు రిమాండ్ విధించే దాకా వెళ్ళింది. తెలంగాణ భారతీయ జనతా పార్టీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు బండి సంజయ్ ను అప్రజాస్వామికంగా అరెస్టు చేయడమే కాకుండా, ఆయనపై 10 కేసులు పెట్టి రిమాండ్ చేశారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తూ బీజేపీ నేతలు తీవ్ర స్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. అంతేకాదు రానున్న పద్నాలుగు రోజుల పాటు వివిధ నిరసన కార్యక్రమాలు చేపట్టనున్నట్టు వెల్లడించారు.

ఆ నిబంధనల ఉల్లంఘన; మంత్రి కేటీఆర్ పై, గులాబీనేతలపై నల్గొండ ఎస్పీకి బీజేపీ ఫిర్యాదు

English summary

The Telangana BJP will take up various protests programs for the next fourteen days to express their anger at the remand of the party’s state president Bandi Sanjay.