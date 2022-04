బీజేపి-టీఆర్ఎస్ చీకటి ఒప్పందం బహిర్గతం అవుతుంది.!బండి సంజయ్ పై జగ్గారెడ్డి ఫైర్.!

Telangana

హైదరాబాద్ : బీజేపి పార్టీపైన, బీజేపి తెలంగాణ అద్యక్షుడు బండి సంజయ్ కుమార్ పైన కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యే జగ్గారెడ్డి మండి పడ్డారు. రామాయంపేట తల్లి కొడుకు మరణాలకు కారణమైన మంత్రి పువ్వాడ అజయ్ ని మంత్రివర్గం నుండి తొలగించేవరకు బీజేపీ పోరాడుతుందా.?పోరాడదా.?అని జగ్గా రెడ్డి సూటిగా ప్రశ్నించారు. బాదితుల పక్షాన బీజేపి ఉద్యమం చేపట్టకపోతే వారి మద్య ఉన్న చీకటి ఒప్పందం బహిర్గతమవుతుందని తెలిపారు. బీజేపీ బాదిత కుటుంబానికి సాయం చేయకపోతే కాంగ్రెస్ పార్టీ అండగా ఉంటుందని జగ్గారెడ్డి స్పష్టం చేసారు.

Jagga Reddy directly asked, "Will the BJP fight till the removal of Puvada Ajay from the cabinet, the minister responsible for the deaths of Ramayampeta mother and son,?" He said if the BJP did not take up the movement on behalf of the victims, the dark deal between them would be exposed.