రాజాసింగ్ విడుదలకు బీజేపీ యత్నం; బీజేపీ వల్లే దేశంలో మత విద్వేషం: అసదుద్దీన్ ఓవైసీ

oi-Dr Veena Srinivas

మహమ్మద్ ప్రవక్తపై చేసిన వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలతో బీజేపీ ఎమ్మెల్యే రాజాసింగ్ పై భారతీయ జనతాపార్టీ సస్పెన్షన్ విధించిన విషయం తెలిసిందే. ఆయనపై పోలీసులు పిడి యాక్ట్ కూడా నమోదు చేసి జైలుకు పంపించారు. అయితే బిజెపి నుండి ఎమ్మెల్యే రాజా సింగ్ సస్పెన్షన్ ఒక నాటకమని ఎంఐఎం అధినేత, హైదరాబాద్ ఎంపీ అసదుద్దీన్ ఓవైసీ మండిపడ్డారు. ప్రజలను మభ్యపెట్టడం కోసం బిజెపి నాటకం ఆడుతోందని ఆయన ఆరోపించారు. రాజాసింగ్ కు బీజేపీ మద్దతు కొనసాగుతుందని ఆయన అభిప్రాయం వ్యక్తం చేశారు.

Asaduddin Owaisi said that BJP is trying to release Rajasingh and it is because of BJP that communal hatred has taken place in the country.