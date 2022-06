సాలు దొర.. సెలవు దొర.. రగడ: రంగంలోకి పోలీసులు; బీజేపీ వర్సెస్ టీఆర్ఎస్.. తగ్గేదేలే!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అధికార టీఆర్ఎస్, బిజెపి ల మధ్య ప్రచ్ఛన్న యుద్ధం కొనసాగుతుంది. తాజాగా టిఆర్ఎస్ బిజెపిల మధ్య డిజిటల్ బోర్డు వివాదం చిలికి చిలికి గాలివానగా మారుతోంది. తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ కు కౌంట్ డౌన్ ప్రారంభం అయిందని బిజెపి "సాలు దొర.. సెలవు దొర" పేరుతో బిజెపి కార్యాలయం వద్ద ఒక డిజిటల్ బోర్డును ఏర్పాటు చేసింది. అంతేకాదు ఒ వెబ్ సైట్ ప్రారంభించి మరీ కేసీఆర్ ను టార్గెట్ చేస్తుంది. అయితే బీజేపీ డిజిటల్ బోర్డుపై టిఆర్ఎస్ పార్టీ తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేయడంతో ఈ వ్యవహారం కాస్త ఇరు పార్టీల మధ్య ఘర్షణకు కారణంగా మారింది.

English summary

Setting up a digital board, selavu dora website and targeting KCR has become the talk of the town as the BJP Kalvakuntla countdown has begun. With this, the police reached bjp office and want to remove the digital board.