తెలంగాణాకు అమిత్ షాతో పాటు బీఎల్ సంతోష్.. సిట్ అధికారులు టచ్ చెయ్యగలరా?

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

టిఆర్ఎస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యేల కొనుగోలు కేసులో ప్రధాన అనుమానితుడు గా ఉన్న బీఎల్ సంతోష్ తెలంగాణ రాష్ట్రానికి త్వరలో రానున్నారు. ఇప్పటికే బి ఎల్ సంతోష్ ను అరెస్టు చేయాలని సిట్ అధికారులు విఫలయత్నాలు చేశారు. అనేకమార్లు కోర్టును ఆశ్రయించారు. అయినా కోర్టు బిఎల్ సంతోష్ ను అరెస్టు చెయ్యొద్దని, ఆయనకు ఇచ్చిన నోటీసులపై స్టే విధిస్తూ నిర్ణయం తీసుకుంది. టిఆర్ఎస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యేల కొనుగోలు కేసులో కూడా ముందుకు వెళ్ళాలని భావించిన సిట్ అధికారులు కోర్టు ఆదేశాలతో అడుగు ముందుకు వేయలేని పరిస్థితి వచ్చింది.

English summary

BL Santosh, who is the prime suspect in the MLAs poaching case, will come to Telangana along with Amit Shah. Can SIT officials touch him? Now that has become interesting.