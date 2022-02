జగ్గారెడ్డి రాజీనామాకు బ్రేక్: నేడు కార్యకర్తలతో సమావేశంపై ఉత్కంఠ; డైలమాలో కాంగ్రెస్

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

సంగారెడ్డి ఎమ్మెల్యే జగ్గారెడ్డి వ్యవహారం తెలంగాణ కాంగ్రెస్ పార్టీలో తీవ్ర దుమారం రేపిన విషయం తెలిసిందే. అధిష్టానానికి జగ్గారెడ్డి రాసిన లేఖలో తాను కాంగ్రెస్ పార్టీలో లేనంటూ తేల్చి చెప్పేశారు. కాంగ్రెస్ పార్టీకి రాజీనామా చేస్తున్నట్టు ప్రకటించారు. అయితే పార్టీ సీనియర్ల సంప్రదింపులతో జగ్గారెడ్డి కాస్త మెత్తబడినట్లుగా సమాచారం. కాంగ్రెస్ పార్టీకి రాజీనామా చేస్తున్నానని చెప్పిన జగ్గారెడ్డి పదిహేను రోజుల పాటు రాజీనామా నిర్ణయాన్ని వాయిదా వేసుకున్నట్టు ప్రకటించారు.

English summary

Jaggareddy, who was given a 15-day break to resign, is holding a meeting of congress party activists today. Whether or not he backed down in this context will cause suspense.