40ఏళ్ళ వ్యక్తిని పెళ్ళాడింది.. నగదు,నగలతో ఉడాయించింది; షాకింగ్ స్కెచ్ అమలు చేసిందిలా!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

కొత్తగా పెళ్లి చేసుకున్న పెళ్లి కొడుక్కి, నవవధువు ఊహించని షాక్ ఇచ్చింది. అత్తారింటికి వచ్చిన నవవధువు ఇంట్లో ఉన్న బంగారు నగలు, నగదుతో ఉడాయించింది. రంగారెడ్డి జిల్లా యాచారం మండలంలో సినీ ఫక్కీలో ఓ కిలాడీ లేడీ చేసిన ఈ పని అటు పెళ్ళికొడుకునే కాదు, ఈ విషయం తెలిసిన వారందరినీ ఒక్కసారిగా అవాక్కయ్యేలా చేసింది. ఇక అసలు విషయానికి వస్తే

English summary

To the newly wed groom, the bride gave an unexpected shock. The bride, who came to groom house , stole the gold jewelery and cash from the house. In Rangareddy District Yacharam Mandal, shocked everyone at once.