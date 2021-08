RS Praveen Kumar : టీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేకు బీఎస్పీ కార్యకర్తల వార్నింగ్-అది మింగుడుపడకనే ఇలాంటి విమర్శలని...

Telangana

టీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే గాదరి కిశోర్ బీఎస్పీ రాష్ట్ర కోఆర్డినేటర్ ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్‌పై చేసిన వ్యాఖ్యలపై ఆ పార్టీ తీవ్ర స్థాయిలో స్పందించింది. తెలంగాణ రాష్ట్రం ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్‌ నాయకత్వాన్ని కోరుకుంటోందని... అది మింగుడుపడకనే గాదరి కిశోర్ ఇలాంటి విమర్శలు చేస్తున్నారని బీఎస్పీ నేతలు,కార్యకర్తలు మండిపడ్డారు. బహుజన నేతలపై తప్పుడు ప్రచారాలు,ఆరోపణలు చేస్తే ఊరుకునేది లేదని హెచ్చరించారు.మరోసారి ఇలాంటి వ్యాఖ్యలు పునరావృతమైతే సహించేది లేదన్నారు. గాదరి కిశోర్ వ్యాఖ్యలను నిరసిస్తూ నల్గొండ బీఎస్పీ కార్యకర్తలు ఆయన దిష్టిబొమ్మ తగలబెట్టారు.

English summary

BSP activists in Nalgonda burnt the effigy of TRS MLA Gadari Kishore for his remarks on RS Praveen Kumar who joined BSP on Sunday.They warned Kishore dont repeat this type of comments again.