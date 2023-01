వచ్చింది ఖమ్మం సభకు.!కూర్చుంది కేసీఆర్ పక్కన.!ప్రస్తావన మాత్రం చంద్రబాబుది.!కేజ్రీ వాట్ ఎ క్రేజీ.!

Telangana

హైదరాబాద్ : రాజకీయాల్లో ఏదైనా జరగొచ్చు.. ఎవరితోనైనా టచ్ లో ఉండొచ్చు.. ఏ నాయకుడితోనైనా మాట్లాడొచ్చు.. సంప్రదింపులు, క్షేమసమాచారలు ఎక్సేంజ్ చేసుకోవచ్చు.. అది వారి వారి రాజకీయేతర స్నేహానికి నిదర్శనం. తెలంగాణ సీఎం కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖర్ రావు తలపెట్టిన బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఆవిర్బావ సమావేశం సందర్బంగా కొన్ని ఆసక్తికర రాజకీయ పరిణామాలు చోటుచేసుకున్నట్టు విశ్వసనీయ సమాచారం. ఖమ్మం సభకు ఆహ్వానించే అంతర్రాష్ట్ర ప్రముఖుల సంప్రదింపుల సందర్బంగా ఈ పరిణామాలు చోటుకున్నట్టు తెలుస్తోంది.

It is learned that Delhi CM Kejriwal, who wanted to attend the BRS Avirbava Sabha being held in Khammam, made interesting comments. It seems that Kejriwal mentioned TDP National President Nara Chandrababu Naidu while passing through Hyderabad.