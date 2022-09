పక్క రాష్ట్ర సీఎంను గౌరవించలేరు.. కేసీఆర్ జాతీయ రాజకీయాలా: భగ్గుమన్న బండి సంజయ్

Telangana

అస్సాం ముఖ్యమంత్రి హిమంత బిస్వ శర్మ హైదరాబాద్లో నిర్వహించిన గణేష్ నిమజ్జన కార్యక్రమంలో పాల్గొనడానికి వచ్చిన క్రమంలో, గణేష్ నిమజ్జనం సందర్భంగా ఏర్పాటుచేసిన వేదికపై ఆయన తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ ను టార్గెట్ చేసి విమర్శలు గుప్పించడంతో టిఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యకర్త ఆయన చేతిలోని మైక్ లాక్కొని ఘర్షణ కు దిగారు. దీంతో ఒక్కసారిగా ఉద్రిక్త వాతావరణం చోటు చేసుకుంది. ఇక ఈ ఘటనపై టిఆర్ఎస్, బీజేపీ నేతల మధ్య మాటల తూటాలు పేలుతున్నాయి.

English summary

Bandi Sanjay lashed out at CM KCR saying that KCR cannot respect the CM of other states, Is national politics necessary to him?