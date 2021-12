దీక్ష చేసినా స్పందించలే.!తర్వాత కార్యాచరణ ఘాటుగా ఉంటుంది.!ప్రభుత్వాన్నిహెచ్చరించిన జగ్గారెడ్డి

Telangana

హైదరాబాద్ : తెలంగాణలో విద్యా వ్యవస్థ పూర్తిగా నిర్వీర్యమైపోయిందని సంగారెడ్డి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యే జగ్గారెడ్డి మండిపడ్డారు. ప్రభుత్వంతో పాటు విద్యాశాఖ నిర్లక్ష్యం వల్ల ముక్కుపచ్చలారని ఇంటర్ విద్యార్థులు ఆత్మహత్యలకు పాల్పడుతున్నారని ధ్వజమెత్తారు. విద్యా వ్యవస్థ విషయంలో ప్రభుత్వం మొద్దునిద్ర పోతుందని, బోర్డు తీరు వల్ల గత రెండేళ్ల క్రితం విద్యార్థులు అనేక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారని అనేక మంది అమాయక విద్యార్థులు ఆత్మహత్య చేసుకున్నారని జగ్గారెడ్డి గుర్తు చేసారు. ఈ విద్యాసంవత్సరంలో 4.50 లక్షల మంది ఇంటర్ మొదటి సంవత్సరం విద్యార్థులు పరీక్ష రాయగా అందులో 2.35 లక్షల మంది ఫెయిల్ అయ్యారని ఆవేదన వ్యక్తం చేసారు.

Sangareddy Congress MLA Jaggareddy was indignant that the education system in Telangana was completely weakened. Inter students along with the government are flagging that inter students are committing suicide due to negligence.