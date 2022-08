రెచ్చిపోతున్న నయీమ్ అనుచరులు: భూకబ్జాలకు పాల్పడుతున్న 10మందిపై కేసు.. వారిలో పోలీస్ అధికారి కూడా..

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

గ్యాంగ్ స్టర్ నయీమ్ చనిపోయినప్పటికీ రాష్ట్రంలో నయీమ్ గ్యాంగ్ ఆగడాలు కొనసాగుతున్నాయా ? నయీమ్ ముఠా సభ్యులు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో భూ కబ్జాలకు పాల్పడుతున్నారా? వారికి పోలీసులు కూడా సహకారం అందిస్తున్నారా? అంటే అవుననే సమాధానమే వస్తోంది. హన్మకొండలో తాజాగా పోలీసులు నమోదు చేసిన భూకబ్జాల కేసు అందుకు ఉదాహరణగా నిలుస్తుంది.

English summary

A case has been registered against 10 people against land grabbing in hanamkonda KU police station. A police officer was also involved with Nayeem's followers. this is hot topic in hanamkodna.