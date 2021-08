RS Praveen Kumar: ఆర్ఎస్పీ అభిమానిని-భవిష్యత్తులో కలిసి పనిచేయొచ్చు-సీబీఐ మాజీ జేడీ లక్ష్మీనారాయణ సంచలనం

Telangana

oi-Srinivas Mittapalli

మాజీ ఐపీఎస్ అధికారి ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్ ఇటీవల బహుజన్ సమాజ్ పార్టీ (బీఎస్పీ)లో చేరడంతో తెలుగు రాష్ట్రాల్లో బహుజన రాజ్యాధికారంపై మళ్లీ ఆశలు చిగురుస్తున్నాయి. 1990 దశకంలో ప్రజా ఉద్యమాల్లో నుంచి ఎదిగొచ్చిన నేతల సారథ్యంలో అప్పట్లో ఆశలు రేపిన బీఎస్పీ.. ఆ తర్వాత ఆశించిన స్థాయిలో రాణించలేదు. మళ్లీ ఇన్నాళ్లకు తెలుగు నేలపై ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్ ఎంట్రీతో బహుజన రాజకీయాలపై పెద్ద ఎత్తున చర్చ జరుగుతోంది.

బీసీ,ఎస్సీ,ఎస్టీ,మైనారిటీలను ప్రవీణ్ ఎలా ఏకం చేయగలరు... రాజ్యాధికారం దిశగా వారిని ఎలా నడిపించగలరనే ప్రశ్నలకు కాలమే సమాధానం చెప్పనుంది. మరోవైపు ప్రవీణ్ రాకపై సామాన్యుల్లోనే కాదు ప్రధాన రాజకీయ వర్గాల్లోనూ చర్చ జరుగుతోంది. తాజాగా సీబీఐ మాజీ జేడీ లక్ష్మీనారాయణ ప్రవీణ్ కుమార్ పొలిటికల్ ఎంట్రీపై ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు.

English summary

Former IPS officer,CBI Ex JD Lakshmi Narayana on EX IPS RS Praveen KUMAR-Lakshmi Narayan said he is a fan of RS Praveen Kumar for his achievements and dedication as an ips officer.Lakshminarayana said he is the first person congratulated RSP when he announced to join BSP.He said there might be a chance to work together with RSP in future.