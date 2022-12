ఎమ్మెల్సీ కవిత ఇంటికి సీబీఐ: తెలంగాణాలో సీబీఐ ఎంట్రీకి లైన్ క్లియర్ అయినట్టేనా?

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో సిబీఐ ఎంట్రీకి లైన్ క్లియర్ అయినట్టేనా? తెలంగాణ ప్రభుత్వం సీబీఐ దర్యాప్తు అనుమతులు నిరాకరిస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేసిన క్రమంలో, కవిత విచారణకు సిబిఐని తెలంగాణలోకి అనుమతిస్తుందా? ఇప్పటికే ఎప్పుడు ఎప్పుడు తెలంగాణలో అడుగు పెడదామా అని చూస్తున్న కేంద్ర దర్యాప్తు సంస్థ సిబిఐ కి ఢిల్లీ లిక్కర్ స్కామ్ తో వెసలుబాటు దొరుకుతుందా? అంటే కావచ్చు అన్న సమాధానం వినిపిస్తుంది.

English summary

CBI will come to MLC Kavitha's house for explanation in Delhi liquor scam. Does this clear the line for CBI entry in Telangana? It will be discussed.