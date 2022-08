మహబూబాబాద్ జిల్లాను వణికిస్తున్న సెల్యులైటిస్.. ఆస్పత్రులలో పెరుగుతున్న బాధితులు, ఆందోళన!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

ఒకవైపు తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అనేక జిల్లాలలో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్న సమయంలో అంతుచిక్కని రోగాలు కూడా ప్రబలుతున్న పరిస్థితులు కనిపిస్తున్నాయి. తాజాగా మహబూబాబాద్ జిల్లాలో ప్రజలు సెల్యులైటిస్ బారినపడి ఆసుపత్రుల పాలవుతున్నారు. సెల్యులైటిస్ వ్యాధితో మహబూబాబాద్ జిల్లా కేసముద్రం మండలం కల్వల వాసులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. పదుల సంఖ్యలో ఆసుపత్రులలో చేరుతున్నారు.

English summary

Cellulitis plagues Mahbubabad district. Locally there is concern over cellulitis with increasing number of victims in hospitals. Doctors say that it is a seasonal disease that occurs during the rainy season and suggest to be careful.