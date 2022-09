తెలుగురాష్ట్రాల కృష్ణా జలజగడంపై కేంద్రం ఫోకస్‌.. దసరా తర్వాత ఉన్నతస్థాయి సమావేశం నిర్వహించే యోచన!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల మధ్య కృష్ణా జలాల కోసం వార్ కొనసాగుతూనే ఉంది. ఏపీ, తెలంగాణ ప్రభుత్వాలు కృష్ణా జలాల పంపిణీ విషయంలో, కృష్ణా జలాల వినియోగం విషయంలో ఒకరిపై ఒకరు ఆరోపణలు చేసుకుంటూ తీవ్రస్థాయిలో ఘర్షణలకు దిగుతున్న విషయం తెలిసిందే. కృష్ణా రివర్ మేనేజ్మెంట్ బోర్డు ఈ రెండు రాష్ట్రాల సమస్యను పరిష్కరించుకోవడంలో విఫలమౌతున్న విషయం కూడా తెలిసిందే. అయితే ఇప్పటికే ఈ వ్యవహారంలో జోక్యం చేసుకున్న కేంద్రం అనేక కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంది. ఇక తాజాగా మరోమారు ఏపీ, తెలంగాణ రాష్ట్రాల మధ్య చోటు చేసుకున్న కృష్ణాజలాల జగడంపై కేంద్ర ప్రభుత్వం దృష్టిసారించింది.

English summary

Center has focused on Krishna river water dispute. It is known that it has been decided to hold a high-level meeting after Dussehra. It has also ordered KRMB to give a report on water disputes.