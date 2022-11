తెలంగాణాకు కేంద్రం షాక్.. దారి మళ్లించిన నిధులను రెండు రోజుల్లో చెల్లించాలని నోటీసులు!!

Telangana

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అధికార టీఆర్ఎస్, కేంద్రంలోని అధికార బీజేపీ మధ్య పచ్చగడ్డి వేస్తే భగ్గుమంటుంది. ఇటీవల కాలంలో కేంద్రం రాష్ట్రం పై ఐటీ, ఈడీ దాడులతో విరుచుకు పడుతున్నట్టు రాష్ట్రంలోని అధికార టీఆర్ఎస్ ఆరోపిస్తోంది. ఇక కేంద్రంలోని బీజేపీ కీలక నేతలను ఇరికించటం కోసం ఎమ్మెల్యేల ఎర కేసుతో టార్గెట్ చేస్తున్నట్టు బిజెపి అధికార టీఆర్ఎస్ పై విమర్శలు గుప్పిస్తోంది. కేంద్రం అనుసరిస్తున్న విధానాలపై రాష్ట్రంలోని అధికార టీఆర్ఎస్, తెలంగాణ ప్రభుత్వ వైఫల్యాలపై కేంద్రంలోని బిజెపి విమర్శనాస్త్రాలు సంధిస్తున్నారు. ఇక ఈ క్రమంలో రెండు రాజకీయ పార్టీల మధ్య పొలిటికల్ వార్ తాజా పరిణామంతో పీక్స్ కు చేరింది.

Center gave a shock to Telangana. It has given notices to pay the funds diverted in the National Rural Employment Guarantee Scheme within two days. Otherwise it has warned that further installments will be stopped.