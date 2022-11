టీఆర్ఎస్ ఆర్ధిక మూలాలపై దెబ్బకొడుతున్న కేంద్రం; ఐటీ, ఈడీ దాడులతో కేసీఆర్ సన్నిహితులకు భయం!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణలోని అధికార టీఆర్ఎస్ తో కేంద్రంలోని బిజెపి ప్రచ్ఛన్న యుద్ధానికి తెరతీసిందా? బిజెపి ని ఇబ్బంది పెట్టాలని ప్రయత్నం చేస్తున్న టిఆర్ఎస్ ఆర్థిక మూలాలపై దెబ్బతీస్తుందా? సీఎం కేసీఆర్ కు సన్నిహితంగా ఉండే ప్రముఖుల పైన నజర్ పెట్టిందా? తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రస్తుతం జరుగుతున్న ఐటి దాడులు, ఈడి సోదాలు ఇదే విషయాన్ని స్పష్టం చేస్తున్నాయా? అంటే అవుననే సమాధానమే వస్తోంది.

English summary

The center will hit the financial sources of TRS. With IT and ED attacks, KCR's close friends, financially strong businessmen and politicians in Telangana were scared.