తెలంగాణ చత్తీస్ గడ్ అడవుల్లో మావోయిస్టులు సంచరిస్తున్నారన్న సమాచారంతో కూంబింగ్ ఆపరేషన్ నిర్వహిస్తున్న పోలీసులు మావోయిస్టు పార్టీకి గట్టి షాక్ ఇచ్చినట్లు తెలుస్తుంది. మావోయిస్టు పార్టీకి చెందిన కొత్తగూడెం జిల్లా చర్ల దళ కమాండర్ రజిత అలియాస్ మడకం కోసిని పోలీసులు అరెస్టు చేసినట్లుగా సమాచారం.



English summary

Charla Dal commander Rajitha alias Madakam Kosi and four others were arrested by the police. Fearing an encounter, the Maoists wrote a warning letter to the police and the government.