ఆంధ్రా తెలంగాణా సరిహద్దులో చెక్ పోస్టులు: ఏపీ ధాన్యం లారీలకు బ్రేక్; మళ్ళీ కొత్తపంచాయితీ

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ రాష్ట్రాల మధ్య మళ్ళీ ఓ కొత్త పంచాయతీ చోటు చేసుకుంది. ఇప్పటికే తెలంగాణ నుండి ఏపీ కి మద్యం తీసుకెళ్తున్నారని తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర సరిహద్దుల్లో ఏపీ పోలీసులు చెక్ పోస్టులు ఏర్పాటు చేసి తనిఖీలు చేస్తుంటే, ప్రస్తుతం తెలంగాణ రాష్ట్రం కూడా చెక్ పోస్టులను ఏర్పాటు చేసింది. ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాష్ట్రం నుండి తెలంగాణ రాష్ట్రంలోకి వస్తున్న ధాన్యం లారీలను అడ్డుకోవటం కోసం తెలంగాణా చెక్ పోస్టులను ఏర్పాటు చేసింది. ఏపీ ధాన్యం లారీలను సరిహద్దుల్లోనే ఆపేస్తున్నారు. దీంతో ఏపీ నుండి ధాన్యం తరలిస్తున్న వారు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. తమకు అన్ని అనుమతులు ఉన్నప్పటికీ రవాణా అడ్డుకున్నారంటూ ఆంధ్ర రైతులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

English summary

problem has arisen between Andhra Pradesh and Telangana over paddy procurement. Telangana authorities are stopping paddy lorries coming into Telangana from Andhra Pradesh. They say paddy lorries will not be allowed.