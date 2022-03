ఆగని శిశు విక్రయాలు... 2లక్షలకు పసిబిడ్డ విక్రయం; బయటకు వచ్చిందిలా!!

Telangana

Dr Veena Srinivas

తెలుగు రాష్ట్రాల్లో శిశు విక్రయాలు జరుగుతూనే ఉన్నాయి. శాస్త్ర సాంకేతిక రంగాలలో అభివృద్ధి జరుగుతుందని చెప్పుకుంటున్న నేటి రోజుల్లోనూ ఇంకా శిశువులను అంగడి సరుకుల మాదిరిగా విక్రయిస్తున్న ఘటనలు చోటుచేసుకుంటున్నాయి. నవమాసాలు మోసి కన్నబిడ్డలను తమ అవసరాల కోసం అమ్మేస్తున్న ఘటనలు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఆందోళన కలిగిస్తున్నాయి. తాజాగా ఓ పసి బిడ్డ విక్రయం ఘటన అంగన్వాడీ టీచర్ ఫిర్యాదుతో వెలుగులోకి వచ్చింది.

English summary

Child trafficking does not stop in Telugu states. An incident in which a woman in Ashwarao pet gave birth to a child and sold the child for Rs 2 lakh came to light following a complaint by an Anganwadi teacher.