దావోస్ వేదికగా సీఎం జగన్, మంత్రి కేటీఆర్ భేటీ; ఇక్కడ వివాదం; అక్కడ ఆసక్తికర పరిణామం!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

ఏపీ సీఎం వైయస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి, తెలంగాణ ఐటీ పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి కేటీఆర్ దావోస్ సదస్సులో పాల్గొంటున్న విషయం తెలిసిందే. ఇరువురు నేతలు రెండు రాష్ట్రాలలో పెట్టుబడుల ఆకర్షణ కోసం అక్కడకు వచ్చిన పారిశ్రామికవేత్తలతో వరుస భేటీలు నిర్వహిస్తూ బిజీబిజీగా గడుపుతున్నారు. పెట్టుబడుల ఆకర్షణకు పోటీ పడుతున్నారు.

English summary

CM Jagan and Minister KTR met at the Davos conference venue. An interesting development is taking place in the two Telugu states after the recent controversial remarks made by the Minister KTR on AP.