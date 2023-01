ఒక్క దెబ్బకు మూడు పిట్టలు.. ఖమ్మం సభతో కేసీఆర్ రాజకీయ తంత్రం ఫలించిందా!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ ఖమ్మంలో నిర్వహించిన బీఆర్ఎస్ ఆవిర్భావ సభతో మూడు ప్రధానమైన విషయాలను టార్గెట్ చేశారు. ఖమ్మం వేదికగా భారత్ సింహ గర్జన ద్వారా కెసిఆర్ అనేక జాతీయ అంశాలను ప్రస్తావించారు. తెలంగాణ రాష్ట్ర రాజకీయాలను సైతం ప్రస్తావిస్తూ తెలంగాణను కూడా టార్గెట్ చేస్తున్నట్లుగా మాట్లాడారు. తెలంగాణ ప్రజలలో కెసిఆర్ కు అండగా ఉండాలని ఒక భావోద్వేగాన్ని కలిగించడం కోసం కెసిఆర్ శత విధాల ప్రయత్నం చేశారు. దేశ రాజకీయాలలో చక్రం తిప్పాలని భావిస్తున్న కేసీఆర్ ఖమ్మం వేదికగా టార్గెట్ చేసిన ప్రధానమైన విషయాలు ఏమిటి? ఇక వీటిని సాధించడంలో సక్సెస్ అయ్యారా? అన్నది ప్రస్తుతం ఆసక్తికరంగా మారింది.

English summary

KCR focused on the country's politics with BRS meeting, power in Telangana and also BRS hold in Khammam. And to what extent they have succeeded in this endeavor remains to be seen.