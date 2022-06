కేసీఆర్ డిసైడ్ అయ్యారు - సీఎం పదవిపైనా క్లారిటీ : గులాబీ బాస్ లెక్క పక్కా..!!

Telangana

oi-Sai Chaitanya

తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ డిసైడ్ అయిపోయారు. కొత్త పార్టీతో జాతీయ రాజకీయాల్లో కొత్త పాత్రకు సిద్దమయ్యారు. అందుకు ముహూర్తం సైతం దాదాపు ఫిక్స్ అయిపోయింది. రాష్ట్రపతి ఎన్నికల నుంచే తన వ్యూహాలు అమలు చేయబోతున్నారు. అయితే, సీఎం జాతీయ రాజకీయాల్లో కి ఎంట్రీ ఇస్తే..తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రిగా కంటిన్యూ అవుతారా..దీనికి కేసీఆర్ వ్యూహం ఏంటి. ఎలా ముందుడుగు వేయబోతున్నారు. ఇప్పుడు టీఆర్ఎస్ తో పాటుగా అందరిలోనూ ఆసక్తి కర చర్చకు కారణమైంది. కానీ, జాతీయ రాజకీయాలపైన గత ఆరు నెలలకు పైగా ఫోకస్ చేసిన సీఎం కేసీఆర్..పక్కా వ్యూహంతో కదలుతున్నారు.

English summary

CM KCR has decided to play a key role in the national politics. In this backdrop news is making rounds that KTR will become the next CM .