Telangana

oi-Srinivas Mittapalli

నాగార్జునసాగర్ ఉపఎన్నికలో టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి నోముల భగత్‌ను గెలిపించినందుకు నియోజకవర్గ ప్రజలకు ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ కృతజ్ఞతలు తెలియజేశారు. నిజానికి ఎన్నికలు అయిపోగానే తాను నియోజకవర్గానికి రావాల్సి ఉన్నా.. కరోనా కారణంగా వీలు పడలేదన్నారు. ఈ సందర్భంగా నియోజకవర్గంపై పలు వరాలు కురిపించారు. నియోజకవర్గ అభివృద్దికి రూ.150 కోట్లు మంజూరు చేస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. ఇందులో భాగంగా నందికొండ,హాలియా మున్సిపాలిటీలకు రూ.15 కోట్లు చొప్పున మంజూరు చేస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. ఆర్‌అండ్‌బీ రోడ్లు,పంచాయతీరాజ్ రోడ్లు,కల్వర్టుల నిర్మాణానికి రూ.120 కోట్లు ప్రకటించారు.హాలియా పట్టణంలో ఏర్పాటు చేసిన బహిరంగ సభలో సీఎం కేసీఆర్ ప్రసంగించారు.

English summary

Chief Minister KCR thanked the people of the constituency for winning the TRS candidate Nomula Bhagat in the Nagarjunasagar by-election. In fact, he should have come to the constituency after the election .. due to corona it was delayed. On this occasion, he announced Rs 150 crore for constituency development.