తెలంగాణ రాష్ట్రంలో నెలకొన్న తాజా పరిణామాల నేపథ్యంలో, రైతన్నల నుండి ధాన్యం కొనుగోలు పై రగడ కొనసాగుతున్న తరుణంలో బీజేపీపై యుద్ధం చేస్తామని చెప్పిన సీఎం కేసీఆర్ ప్రధాని నరేంద్ర మోడీకి ధాన్యం కొనుగోలుపై లేఖ రాశారు. ధాన్యం కొనుగోళ్లపై ఎఫ్సీఐ కి ఆదేశాలు ఇవ్వాలని మోడీకి సీఎం కేసీఆర్ రాసిన లేఖలో పేర్కొన్నారు. పరిస్థితి చేయి దాటిపోతుందని, పరిస్థితిని అర్థం చేసుకోవాలని ప్రధాని మోడీకి రాసిన లేఖలో సీఎం కేసీఆర్ విజ్ఞప్తి చేశారు.

తెలంగాణలో ధాన్యం కొనుగోళ్ళ రగడ: కర్షకుడా.. కదిలిరా అంటూ కాంగ్రెస్; బీజేపీకి పోటీగా..ఎవరి తిప్పలు వారివే !!

English summary

CM KCR wrote a letter to Prime Minister Modi on the purchase of paddy. CM KCR appealed to Modi to give directions to the FCI on paddy procurement and to understand the situation and take action as confusion would arise with the FCI policies.