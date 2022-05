పంచాయతీ నిధులపై కేంద్రంతో సీఎం కేసీఆర్ కొత్త పంచాయితీ.. మేమెందుకు అంటూ సూటిప్రశ్న!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

గ్రామ పంచాయతీలకు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చే నిధులు నేరుగా పంచాయతీలకు ఇవ్వాలని కేంద్రం నిర్ణయం తీసుకోవడంపై తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ కొత్త పంచాయతీకి తెరలేపారు. కేంద్రం రాష్ట్రాల ప్రభుత్వాలతో సంబంధం లేకుండా గ్రామ పంచాయతీలకు నిధులు ఎలా ఇస్తారంటూ సీఎం కేసీఆర్ ప్రశ్నించారు. నేరుగా గ్రామ పంచాయతీలకు నిధులు ఇస్తే రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల పాత్ర ఏంటి అంటూ కేంద్ర సర్కారు తీరుపై మండిపడ్డారు.

English summary

CM KCR started a new fight with center on panchayat funds. He said the transfer of central govt panchayat funds directly to panchayats was worst. what is the role of State governments questioned KCR.