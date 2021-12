రిపేర్ మోడ్ లో సీఎం కేసీఆర్ : కొత్త నిర్ణయాలు..శైలిలోనూ మార్పు : పదవుల భర్తీ - పార్టీలో జోష్..!!

Telangana

కొద్ది నెలల క్రితం జరిగిన గ్రేటర్.. బై పోల్స్ లో సానుకూల ఫలితాలు రాకపోవటంతో..ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ రిపేర్ మొదలు పెట్టారు. హుజూరాబాద్ ఎన్నిక ఫలితం తరువాత రాజకీయ ఎత్తుగడలతో ముందుకు వెళ్తున్నారు. గతంలో కేసీఆర్ ప్రగతి భవన్ - ఫాం హౌస్ దాటి బయటకు రారనే విమర్శ ఉండేది. కానీ, కొంత కాలంగా కేసీఆర్ తీరులో మార్పు కనిపిస్తోంది. ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ మంత్రులకు..పార్టీ నేతలకు సైతం అందుబాటులో ఉండేవారు కాదనే విమర్శలు వినిపించేవి. కానీ, ఇప్పుడు ఎక్కువగా పార్టీ నేతలకు సమయం కేటాయిస్తున్నారు. సమావేశాలు నిర్వహిస్తున్నారు. వరుసగా పెళ్లిళ్లకు హాజరవుతున్నారు.

Telangana CM KCR is in a repair mode over the criticism that he is been facing for long that he will never step out from Pragathi bhavan.