సీఎం కేసీఆర్ ఆపరేషన్ ఆకర్ష: ప్రజలనే బుట్టలో వేసే పనిలో కేసీఆర్ చేస్తుందిదే!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ వచ్చే ఎన్నికలకు ఇప్పటినుంచి రెడీ అవుతున్నారు. ఇప్పటి నుండే ఆపరేషన్ ఆకర్ష మొదలుపెట్టారు. అయితే కెసిఆర్ ఈసారి మొదలుపెట్టిన ఆపరేషన్ ఆకర్ష రాజకీయ వర్గాలను టార్గెట్ గా అనుకుంటే పప్పులో కాలేసినట్లే. కెసిఆర్ ఈసారి ప్రజలని ఆపరేషన్ ఆకర్ష అంటున్నారు. ఎప్పుడూ ఎన్నికలకు ముందు వివిధ పథకాలతో ప్రజలను ఆకట్టుకునే ప్రయత్నం చేసే కెసిఆర్, ఈసారి ఇప్పటి నుంచే సరికొత్త పథకాలతో ప్రజలను టిఆర్ఎస్ పార్టీ వైపు ఆకర్షించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు.

English summary

Telangana Chief Minister KCR is going to launch another new housing scheme soon. The operation Akarsha to attracting people with a new scheme to give 3 lakh rupees to build house for those who have their own land.