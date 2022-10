ఆ నలుగురు ఎమ్మెల్యేలను మెచ్చుకున్న సీఎం కేసీఆర్; అత్యవసర భేటీ.. అర్ధరాత్రి దాకా కీలకచర్చలు!!

Telangana

టీఆర్ఎస్ పార్టీకి చెందిన నలుగురు ఎమ్మెల్యేలను కొనుగోలు చేయడానికి బిజెపి ప్రయత్నాలు చేసిందన్న ఆరోపణలు తెలంగాణ రాజకీయాల్లో ప్రకంపనలు రేపుతున్నాయి. ఎమ్మెల్యేలతో ముగ్గురు వ్యక్తులు బేరసారాలకు దిగారు అంటూ ఒక వీడియో బయటకు రావడం, దీంతో వెంటనే పోలీసులు రంగంలోకి దిగి వారిని అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది.

CM KCR praised the four TRS MLAs who trapped by BJP to buy and held key discussions till midnight in an emergency meeting. Everyone should be alert.