సీఎం కేసీఆర్ సంచలనం: త్వరలో తెలంగాణా జిల్లాల పర్యటన, హుజురాబాద్ దెబ్బతో దిద్దు'బాట'లో గులాబీ బాస్!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

గులాబీ బాస్ కేసీఆర్ పంధా మార్చుకుంటున్నారా? ఎవరేం అన్నా పట్టించుకోని తెలంగాణా సీఎం హుజురాబాద్ ఎన్నికల్లో ఓటమి దెబ్బకు ప్రతిపక్షాల విమర్శలపై ఆలోచనలో పడ్డారా? హుజురాబాద్ ఉప ఎన్నిక ఇచ్చిన షాక్ భవిష్యత్ లో కేసీఆర్ తాయిలాలు, సంక్షేమ పథకాలు, అభివృద్ధి మంత్రాలు పని చెయ్యవన్న భావన కలిగించాయా? అందుకే కేసీఆర్ కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నారా? అంటే అవును అన్న సమాధానమే వస్తుంది.

సీఎం కేసీఆర్ కు వరుస షాక్ లు: విజయ గర్జన సభకు మళ్ళీ రైతుల సెగ; ఇలా అయితే సభ కష్టమేనా?

English summary

CM KCR made a sensational decision. Decided to tour the districts soon. TRS Boss trying to strengthen the trs , which was effected with Huzurabad by poll defeat.