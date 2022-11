Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ నేడు ఆన్ లైన్ లో కొత్త మెడికల్ కళాశాలలలో ఎంబీబీఎస్ తరగతులను ప్రారంభించారు. తెలంగాణా రాష్ట్రం ఏర్పాటైన తర్వాత వైద్య రంగంలో సమూల మార్పులకు శ్రీకారం చుడుతున్న కేసీఆర్ మెడికల్ సీట్ల కోసం తెలంగాణా విద్యార్థులు ఇతర దేశాలకు వెళ్ళే పని లేకుండా మెడికల్ కాలేజీల ఏర్పాటుపై దృష్టి పెట్టారు. అందులో భాగంగా కొత్తగా 8 మెడికల్ కాలేజీలను నిర్మించి వైద్య విద్యా బోధనకు శ్రీకారం చుట్టారు. ప్రగతి భవన్ లో వర్చువల్ గా సీఎం కేసీఆర్ మెడికల్ కళాశాలలో తరగతులను ప్రారంభించారు.

English summary

A new chapter has begun in the history of Telangana. CM KCR, who has started classes in 8 new medical colleges virtually, is giving a big boost to the medical field in Telangana.