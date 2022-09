నిజామాబాద్ కు సీఎం కేసీఆర్.. నూతన కలెక్టరేట్ భవన ప్రారంభోత్సవం; భారీ బహిరంగసభ!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ జిల్లాల పర్యటన సాగిస్తున్న విషయం తెలిసిందే. వివిధ జిల్లాల్లో నూతనంగా నిర్మించిన సమీకృత కలెక్టరేట్ కార్యాలయాలను ప్రారంభించడంతో పాటు భారీ బహిరంగ సభలలో పాల్గొంటూ కెసిఆర్ ప్రజలనుద్దేశించి మాట్లాడుతున్నారు. ఇక ఇదే క్రమంలో సెప్టెంబర్ 5వ తేదీన నేడు తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కే. చంద్రశేఖర్ రావు నిజామాబాద్ జిల్లాలో పర్యటించనున్నారు.

English summary

CM KCR will visit Nizamabad today. A grand public meeting will be held after the inauguration of the new collectorate building. Party lines have made arrangements to this extent.