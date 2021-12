బొగ్గుబ్లాకుల వేలం రగడ: లోక్ సభలో లేవనెత్తిన కాంగ్రెస్ ఎంపీ ఉత్తమ్ కుమార్ .. ఏమన్నారంటే

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో 4 బొగ్గు బ్లాకులను వేలం వెయ్యాలని కేంద్ర ప్రభుత్వ నిర్ణయాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ సింగరేణి బొగ్గు గని కార్మికులు మూడు రోజులపాటు ఆందోళన చేసిన విషయం తెలిసిందే. ఇక ఇప్పటికే బొగ్గు బ్లాకుల వేలం పై కేంద్రంలోని బిజెపి సర్కార్ ను, రాష్ట్రంలోని బిజెపి నాయకులను టార్గెట్ చేస్తూ అధికార టీఆర్ఎస్ పార్టీ నేతలు విమర్శలు గుప్పిస్తుంటే, తాజాగా కాంగ్రెస్ పార్టీ కూడా ఆ జాబితాలో చేరింది. ఇప్పటికే టీపిసిసి చీఫ్ రేవంత్ రెడ్డి బొగ్గు బ్లాకుల వేలం నిలిపివేయాలని ప్రధాని నరేంద్ర మోడీకి బహిరంగ లేఖ రాసి కేంద్రంలోని బీజేపీని టార్గెట్ చేశారు. ఇక తాజాగా మాజీ తెలంగాణ పిసిసి చీఫ్ ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి లోక్ సభలో ఈరోజు జీరో అవర్లో బొగ్గు గనుల వేలం విషయాన్ని ప్రస్తావించి కేంద్ర సర్కారు తీరుపై విరుచుకుపడ్డారు.

English summary

Referring to the auction of coal blocks in the Lok Sabha, Nalgonda MP Uttam Kumar Reddy said it was unreasonable to decide to auction the coal blocks, asked that center would stop the auction process immediately.