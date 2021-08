Niharika Konidela: అర్ధరాత్రి న్యూసెన్స్.. నిహారిక భర్త చైతన్యపై పోలీసులకు ఫిర్యాదు...

Telangana

మెగా డాటర్ నిహారిక భర్త జొన్నలగడ్డ చైతన్యపై హైదరాబాద్‌లోని బంజారాహిల్స్ పోలీస్ స్టేషన్‌లో కేసు నమోదైంది. బుధవారం(అగస్టు 4) అర్ధరాత్రి చైతన్య న్యూసెన్స్ చేశాడని ఆరోపిస్తూ అపార్ట్‌మెంట్ వాసులు అతనిపై పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు.ఆ తర్వాత కొద్దిసేపటికే చైతన్య కూడా అపార్ట్‌మెంట్ వాసులపై పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశాడు.అంతకుముందు,అపార్ట్‌మెంట్ వాసులకు-చైతన్యకు మధ్య తీవ్ర వాగ్వాదం జరిగినట్లు తెలుస్తోంది. కారణాలేంటో తెలియదు గానీ పెద్ద గొడవే జరిగినట్లు చెబుతున్నారు. ప్రస్తుతం పోలీసులు ఈ ఘటనపై ఆరా తీస్తున్నట్లు సమాచారం.

మెగా బ్రదర్ నాగబాబు తనయ నిహారికకు,గుంటూరు మాజీ ఐజీ ప్రభాకర్ రావు తనయుడు చైతన్యకు గతేడాది డిసెంబర్ 9న వివాహం జరిగిన సంగతి తెలిసిందే.రాజస్థాన్‌లోని ఉదయపూర్‌ ఉదయ్ విలాస్‌ పెళ్లి వేదికగా అంగరంగ వైభవంగా వీరి వివాహం జరిగింది. ఈ పెళ్లి వేడుకల్లో మెగా కుటుంబంతో పాటు సన్నిహితులు,పలువురు అతిథులు పాల్గొన్నారు. పెళ్లికి ముందు నిహారిక పలు సినిమాల్లో నటించిన సంగతి తెలిసిందే. అదే సమయంలో బుల్లితెరపై యాంకర్‌గానూ మెరిసింది. అయితే కెరీర్ ఆశించినంత స్థాయిలో ముందుకు సాగలేదు. ఆమె చేసిన సినిమాలన్నీ దాదాపుగా బాక్స్ ఆఫీస్ వద్ద బోల్తా కొట్టాయి. పెళ్లి తర్వాత ఆమె సినిమాలకు దూరంగా ఉండవచ్చుననే ప్రచారం సాగినప్పటికీ... ప్రస్తుతం వెబ్‌ సిరీస్‌లలో నటిస్తోంది.భర్త, అత్త మామల నుంచి అనుమతి మేరకే నిహారిక మళ్లీ నటనకు సిద్ధమైనట్లు తెలుస్తోంది.

ఫాంటసీ డ్రామాగా తెరకెక్కుతున్న ఓ వెబ్‌సిరీస్‌‌లో ప్రస్తుతం నిహారిక నటిస్తోంది. నిహారికతో పాటు యాంకర్ అనసూయ భరద్వాజ్‌ కీలక పాత్రలో నటిస్తున్న ఈ సిరీస్‌ను రాయుడు చిత్రాలు అనే బ్యానర్‌పై భాను రాయుడు నిర్మిస్తున్నారు. యూట్యూబర్‌గా మంచి పేరున్న నిఖిల్‌ విజయేంద్ర నటిస్తున్నాడు. కీరవాణి సోదరుడు కల్యాణ్‌ మాలిక్‌ ఈ వెబ్‌ సిరీస్‌కు సంగీతం అందిస్తున్నారు. ఈ వెబ్ సిరీస్‌లో నటించేందుకు తాను చాలా ఎగ్జయిటెడ్‌గా ఉన్నానని అప్పట్లో నిహారిక పేర్కొన్నారు.

