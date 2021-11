తెలంగాణా ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల బరిలో కాంగ్రెస్; జగ్గారెడ్డి సతీమణికి అవకాశం; పోటీ ఈ స్థానాల్లోనే!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో స్థానిక సంస్థల,ఎమ్మెల్యే కోటా ఎమ్మెల్సీ స్థానాలకు నోటిఫికేషన్ విడుదలైన సంగతి తెలిసిందే. తాజాగా విడుదలైన నోటిఫికేషన్ తో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో 12 స్థానిక సంస్థల ఎమ్మెల్సీ స్థానాలకు ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో నేడు నామినేషన్ల చివరి రోజు కావడంతో తెలంగాణ కాంగ్రెస్ కూడా ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల బరిలోకి దిగడానికి సిద్ధమైంది. ఇప్పటికే టీఆర్ఎస్ పార్టీ తమ అభ్యర్థులను ప్రకటించి, నామినేషన్ల దాఖలు ప్రక్రియ పూర్తి చేస్తుండగా కాంగ్రెస్ పార్టీ కూడా ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల బరిలోకి దిగింది.

English summary

Congress in Telangana MLC polls. TPCC president Revanth Reddy handed over bforms to Jaggareddy wife and another candidate. Royal Nageshwar Rao from Khammam and Nirmala Jaggareddy from Medak will be compete in only two places.