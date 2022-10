మునుగోడులో ఎదురీదుతున్న కాంగ్రెస్.. ఆ కీలకనేతల తీరుతో పాల్వాయికి స్రవంతికి టెన్షన్!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

మునుగోడు ఉపఎన్నిక తెలంగాణ రాజకీయాల్లో పొలిటికల్ హీట్ కు కారణంగా మారింది. మునుగోడు ఉపఎన్నికకు సమయం దగ్గర పడుతుంటే అన్ని రాజకీయ పార్టీల నాయకులు ఎన్నికల ప్రచారంలో దూకుడు పెంచారు. కానీ కాంగ్రెస్ పార్టీ మాత్రం ఎన్నికల ప్రచారంలో వెనుకబడింది అన్ని టాక్ స్థానికంగా వినిపిస్తుంది. మునుగోడులో కాంగ్రెస్ పార్టీ శ్రేణులు జోష్ తో ఎన్నికల ప్రచారం సాగించటం లేదన్న చర్చ ప్రస్తుతం కొనసాగుతుంది.

English summary

Congress party facing tough situations in the munugode by-election. It has lagged behind in the election campaign. Josh is not seen among the party leaders. The campaign of key leaders has become nominal. Due to this, Palvai Sravanthi faces a lot of trouble.