Telangana

Narsimha

Komatireddy brothers to join in Bjp ఉత్తమ్ ఎఫెక్ట్, బిజెపిలోకి కోమటిరెడ్డి బ్రదర్స్| Oneindia Telugu

English summary

Congress party will win 70 Assembly seats in 2019 elections said Nalgonda mla Komatireddy Venkat reddy. Komatireddy Venkat reddy chit chat with media on Friday at Assembly lobby.