పల్లె పల్లెకు కాంగ్రెస్: ప్రజల్లోకి వెళ్లేందుకు మాస్టర్ ప్లాన్; రాహుల్ గాంధీ పర్యటనతో కొత్తజోష్!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో రాహుల్ గాంధీ పర్యటన తర్వాత కాంగ్రెస్ పార్టీ శ్రేణుల్లో కొత్త జోష్ నెలకొంది. రెట్టించిన ఉత్సాహంతో కాంగ్రెస్ పార్టీ శ్రేణులు ప్రజాక్షేత్రంలోకి వెళ్లడానికి సిద్ధమవుతున్నారు. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో గత కొంత కాలంగా ఉనికి ప్రశ్నార్థకంగా మారిన కాంగ్రెస్ పార్టీలో రాహుల్ గాంధీ పర్యటన, వరంగల్ వేదికగా నిర్వహించిన సభ జవసత్వాలు నింపింది. దీంతో వచ్చే ఎన్నికల టార్గెట్ గా ఇప్పటి నుండే కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రజాక్షేత్రంలోకి వెళ్లాలని యాక్షన్ ప్లాన్ సిద్ధం చేస్తుంది .

English summary

The Congress party is formulating a massive strategy to go public on the farmer declaration in the name of the palle palleku Congress . To this end, the Political Affairs Committee will hold a meeting on the 16th. Congress is going to go public with new josh.